Житель Пензы приехал в Саратов, чтобы сжечь иномарку обидчика
23 марта 2012, 09:07ОбществоРОман БОТов
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Житель Пензы Дмитрий Кочкин приговорен саратовским судом к одному году и двум месяцам колонии строгого режима за умышленный поджог и уничтожение автомобиля Аudi Q7. Ради мести он не поленился поехать в другой город, отмечает Интерфакс. Суд установил, что 23 января в Саратове владелец иномарки чуть не сбил Кочкина, гостившего в те дни в городе.
Возмущенный житель Пензы решил сжечь автомобиль своего обидчика. Реализуя задуманное, Кочкин подготовил пластиковую бутылку с бензином, матерчатую перчатку, воронку, полипропиленовую трубку и с указанными предметами со своим товарищем приехал в Саратов,- говорится в сообщении прокуратуры. Кочкин выяснил адрес врага и в ночь на 25 января подъехал к его дому на проспекте Кирова, где был припаркован Аudi Q7. Облив бензином заднюю часть автомобиля и перчатку, злоумышленник поджег ее и бросил на машину. Общий ущерб от пожара превысил полмиллиона рублей. В суде Кочкин полностью признал свою вину
Фото с сайта vk.com
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