Житель Пензы приехал в Саратов, чтобы сжечь иномарку обидчика

Возмущенный житель Пензы решил сжечь автомобиль своего обидчика. Реализуя задуманное, Кочкин подготовил пластиковую бутылку с бензином, матерчатую перчатку, воронку, полипропиленовую трубку и с указанными предметами со своим товарищем приехал в Саратов,- говорится в сообщении прокуратуры. Кочкин выяснил адрес врага и в ночь на 25 января подъехал к его дому на проспекте Кирова, где был припаркован Аudi Q7. Облив бензином заднюю часть автомобиля и перчатку, злоумышленник поджег ее и бросил на машину. Общий ущерб от пожара превысил полмиллиона рублей. В суде Кочкин полностью признал свою вину