Для начинающих байкеров
Купив новеньких мотоцикл (байк), необходимо сразу же подумать о собственной безопасности, ведь, к сожалению, большинство дорожно-транспортных происшествий с участием байкеров заканчиваются для них серьёзными увечьями и даже летальным исходом.
Если раньше (в 90-х годах) купить качественную мотоэкипировку по доступной цене было действительно трудно, то сегодня она далеко не в дефиците. Отечественный моторынок предлагает богатый ассортимент данной продукции.
Вся мотоэкипировка подразделяется на:
- защитную (жёсткую) экипировку;
- мотоодежду (никаких серьезных защитных функций она, в принципе, не выполняет).
Конечно же, мотоэкипировка необходима в первую очередь для защиты байкера в случае ДТП, при её изготовлении применяются специальные сорта пластика, которые дают защите такие свойства, как лёгкость, прочность и эластичность.
Говоря о мотозащите, не стоит понимать её как одно целое, наоборот это целый комплекс различных типов защиты имеющих определённое направление применения.
Что же относят к мотозащите?
Основными типами защитной экипировки являются:
- шлем;
- моточерепаха (мотозащита «черепаха»);
- налокотники;
- наколенники;
- защита шеи.
Вся защита строится на одном базовом принципе, а именно: внешнее покрытие – жёсткий пластик (так как необходимо прикрыть места, наиболее подверженные ударам), внутреннее покрытие – эластичный, вспененный материал (для смягчения и минимизации силы удара).
Поговорим более подробно о таком элементе как мотозащита черепаха.
В своей сути мотозащита черепаха является комплексом защитных элементов, расположенных на сетчатой основе, предназначенных для защиты наиболее уязвимых частей торса байкера.
Защита спины, грудной клетки, поясницы и локтей – всё это обеспечивается вышеназванным элементом защиты.
Носится черепаха под одеждой (мотокурткой), в связи с этим сейчас данная защита выпускается с низким профилем для удобства и комфорта при использовании. Что касается доступности, то средняя стоимость моточерепахи на отечественном рынке составляет 4 000 – 7 000 рублей – вполне, доступная цена для одного из самых главных элементов безопасности байкера.
Если вы начинающий байкер – то, пожалуй, кроме всего уже сказанного, нужно ещё посоветовать – «не забывать, что вы ещё новичок» и наилучшей защитой всегда является самое простое – осторожность и внимательность на дороге.