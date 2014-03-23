Для начинающих байкеров

Если раньше (в 90-х годах) купить качественную мотоэкипировку по доступной цене было действительно трудно, то сегодня она далеко не в дефиците. Отечественный моторынок предлагает богатый ассортимент данной продукции.

Вся мотоэкипировка подразделяется на:

защитную (жёсткую) экипировку;

мотоодежду (никаких серьезных защитных функций она, в принципе, не выполняет).

Конечно же, мотоэкипировка необходима в первую очередь для защиты байкера в случае ДТП, при её изготовлении применяются специальные сорта пластика, которые дают защите такие свойства, как лёгкость, прочность и эластичность.

Говоря о мотозащите, не стоит понимать её как одно целое, наоборот это целый комплекс различных типов защиты имеющих определённое направление применения.

Что же относят к мотозащите?

Основными типами защитной экипировки являются:

шлем;

моточерепаха (мотозащита «черепаха»);

налокотники;

наколенники;

защита шеи.

Вся защита строится на одном базовом принципе, а именно: внешнее покрытие – жёсткий пластик (так как необходимо прикрыть места, наиболее подверженные ударам), внутреннее покрытие – эластичный, вспененный материал (для смягчения и минимизации силы удара).

Поговорим более подробно о таком элементе как мотозащита черепаха.

В своей сути мотозащита черепаха является комплексом защитных элементов, расположенных на сетчатой основе, предназначенных для защиты наиболее уязвимых частей торса байкера.

Защита спины, грудной клетки, поясницы и локтей – всё это обеспечивается вышеназванным элементом защиты.

Носится черепаха под одеждой (мотокурткой), в связи с этим сейчас данная защита выпускается с низким профилем для удобства и комфорта при использовании. Что касается доступности, то средняя стоимость моточерепахи на отечественном рынке составляет 4 000 – 7 000 рублей – вполне, доступная цена для одного из самых главных элементов безопасности байкера.