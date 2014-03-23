Выбираем оригинальный подарок на свадьбу
В статье рассмотрены различные варианты для свадебного подарка молодоженам, даются рекомендации по выбору полезного подарка, который подойдет для любой ситуации.
Так как каждому из нас приходилось волею случая побывать на свадебной церемонии, как гость или виновником торжества, всегда был наиболее мучительно, а какой подарок приготовить для молодоженов? Что их более обрадует и сделает подарок запоминающимся? Свадебное платье? Его, естественно, невеста подбирает сама.
Итак, в статье мы попытаемся дать ответы на некоторые вопросы и разобраться в том, что может стать превосходным подарком. Что обычно дарят молодым? Довольно распространёнными подарками считаются вещи, которые пригодятся в быту: качественная бытовая техника, разнообразные кухонные мелочи, роскошный набор посуды, теплые одеяла, пледы и накидки . Красивое белье для постели также является довольно частым подарком на свадьбах.
Подобные подарки, тем не менее, преподносятся только тогда, когда у молодой пары есть собственная квартира или дом, а вот, если придётся проживать совместно с родителями или жениха или невесты, то подобный подарок едва ли подойдет. Для невесты, тогда можно купить красивое вечернее платье, лучше у модного дизайнера. Тогда оно будет необычным и эксклюзивным. Например, у российского дизайнера Дианы Павловской, сайт www.fashion-piart.ru
В любом случае, можно подарить молодоженам красивый альбом для фотографий, или, если имеется возможность, вы можете подарить поездку на какой-нибудь остров. Также всегда пригодится техника для дома.
Прекрасным вариантом будет, если вы подарите вещи, которые так или иначе имеют отношение к молодожёнам, разумеется, если хобби у них общее. Если они увлекаются фотографированием, то можно купить качественный объектив или фотоаппарат. Вариантов много, стоит лишь проявить свою фантазию и получить как можно больше информации о будущей семье!
На свадьбе, однако, так получается, что родственники их видели давно. А вкусы у молодых могли и поменяться. В таком случае достаточно сложно решить, что именно подарить на свадьбу. Здесь может подойти и качестве подарка деньги в красочном конверте. Денежные средства можно дарить всегда и по любому случаю. Самое главное, чтобы это было полезно был полезным как для невесты, так и для будущего жениха.
Что можно подарить кроме бытовых вещей или денег? А если у молодых все есть и они ни в чём не нуждаются? Проявите свою фантазию! Ведь любой подарок, купленный и подаренный с любовью всегда вызывает радость и восхищение у молодой семьи! Это будет им память на долгие годы жизни, замечательная память!
Фото предоставлены студией дизайнера Дианы Павловской, личный сайт самого дизайнера www.dianapavlovskaya.com, а также diana-pavlovskaya.blogspot.ru