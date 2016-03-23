«Электромашина», входящая в корпорацию «Уралвагонзавод», увеличит расходы на информационные технологии

«Электромашина» закупит новое программное обеспечения для конструкторских учетов, стоимостью около 10 миллионов рублей.

Кроме того, на предприятии появится автоматизированная система управления инженерными данными. Она необходима для того, чтобы вести на важные разработки. Также система способна хранить информацию об изделии на протяжении всего жизненного цикла.

Помимо этого, «Электромашина» заменит некоторые технологии, связанные с информационной безопасностью, на отечественный эквивалент. Также предприятие обещает поменять старое сетевое оборудование на современное и установить дополнительные камеры видеонаблюдения.

Предстоит решить вопрос с приобретением аналога ряда зарубежной продукции, так как прямые поставки на предприятие американский производитель прекратил из-за санкций.