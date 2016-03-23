Глава Нижнего Тагила Сергей Носов провел встречу с профсоюзом НТИИМ

Начал Сергей Носов с нынешней ситуацией в городе – выделение средств на содержания Нижнего Тагила с каждым годом меньше, чем требуется по нормативам. И подобная картина наблюдается во многих городах региона. Несмотря на экономические сложности, в Нижнем Тагиле реализован ряд крупных проектов. Например, реконструкция драматического театра и Лисьей горы, строительство двух детских садов.

В этом году, по словам Носова, будет закончен второй этап реконструкции набережной и ремонт моста на Фрунзе. Кроме этого, планируется капитальный ремонт цирка. «Российская государственная цирковая компания» финансирует строительные работы.

Многие участники встречи интересовались у мэра жизнеобеспечением поселка Старатель. Например, вопросы благоустройства, переселение из аварийного жилья и, видимо, уже постоянная тема - состояние дорог. По заявлению градоначальника, в настоящий момент запланирован только ямочный ремонт дорожной сети, график выполнения гарантийных работ согласовывается с подрядчиком. Также тагильчане озвучили проблему, которая связана с закрытием паспортного стола по улице Азовской. Всего Носову было задано порядка 20 вопросов.

Разумеется, у каждого жителя города есть, что спросить и на что пожаловаться мэру. Чтобы возникающие проблемы решались оперативно, Сергей Носов рекомендовал тагильчанам пользоваться интернет-сервисом «Городской контроль».