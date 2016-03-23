Оригинальные аксессуары для планшетов и смартфонов

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Samsung Galaxy Tab e96

Lenovo Vibe P1m (http://itsell.ua/catalog/lenovo-vibe-p1m)

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Топ-4 полезных изделия для телефона Lenovo

Итак, пришло время знакомиться с новинками. Для смартфона в продажу поступили экстравагантные аксессуары, подчеркивающие ультратонкость техники и тонкий вкус ее владельца. Заинтригованы?

Книжка Nillkin Sparkle. Искусственная кожа. Присутствуют все необходимые проемы для свободного подключения зарядки, наушников и работы с камерой. Смотровое окошко позволяет видеть входящие звонки, дату, время, погоду и уровень заряда батареи.

TPU чехол Epik. Силиконовая покрышка, устанавливающаяся на тыльную панель устройства. Защищает исключительно заднюю крышечку, бока. Для сохранности монитора понадобится дополнительное покрытие. Материал не растягивается, не деформируется и плотно прилегает к аппарату.

Накладка Nillkin Matte. Поликарбонатный бампер, отлично переносящий удары при падении. Матовая поверхность с ребристой фактурой исключает скольжение в руках, а также ловко маскирует следы от отпечатков пальцев. В комплекте предоставляется подарочная пленка прозрачного типа.

Защитное стекло Ultra Tempered Glass 0.33mm (H+). Инновационное средство протекции дисплея. Уникальное свойство помогает вещице справляться с металлическими острыми предметами. При этом сенсорные датчики реагируют шустро, без сбоев. Картинка остается красочной, с хорошей резкостью.

2 самых креативных чехла для планшета Samsung

Следующая подборка касается Galaxy Tab e9.6. Кто сказал, что планшетник не может выглядеть ярко?

Flip Wallet (Одуванчик). Изображенные на обложке одуванчики, словно оживают, когда помещаешь внутрь гаджет. Удобный TPU каркас выступает в роли надежной системы фиксации. Он крепко прижимается к корпусу, охватывая боковые торцы и уголки. Текстурное покрытие не задерживает грязь, не пропускает влагу. Капельки воды скатываются вниз в виде горошин. Огромный плюс – функция подставки.

Книга Flowers Wallet. Цветастый принт – постоянное напоминание о теплых, весенних деньках и жарких лучах солнца. Качество конструкции прекрасное: она рассчитана на длительный эксплуатационный срок, не подвергается износу и выгоранию. Способность трансформироваться в подставку позволит Вам использовать устройство как монитор для просмотра фильмов.