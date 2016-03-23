Оригинальные аксессуары для планшетов и смартфонов
Всем привет! Интернет-магазин itsell.ua спешит порадовать владельцев Samsung Galaxy Tab e96 и Lenovo Vibe P1m Недавно в нашем каталоге появились новые, невероятно красивые, стильные товары именно для этих двух девайсов.
Всем привет! Интернет-магазин itsell.ua спешит порадовать владельцев:
- Samsung Galaxy Tab e96
- Lenovo Vibe P1m (http://itsell.ua/catalog/lenovo-vibe-p1m)
Недавно в нашем каталоге появились новые, невероятно красивые, стильные товары именно для этих двух девайсов. Может, загляните на огонек?
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Топ-4 полезных изделия для телефона Lenovo
Итак, пришло время знакомиться с новинками. Для смартфона в продажу поступили экстравагантные аксессуары, подчеркивающие ультратонкость техники и тонкий вкус ее владельца. Заинтригованы?
- Книжка Nillkin Sparkle. Искусственная кожа. Присутствуют все необходимые проемы для свободного подключения зарядки, наушников и работы с камерой. Смотровое окошко позволяет видеть входящие звонки, дату, время, погоду и уровень заряда батареи.
2 самых креативных чехла для планшета Samsung
Следующая подборка касается Galaxy Tab e9.6. Кто сказал, что планшетник не может выглядеть ярко?
- Flip Wallet (Одуванчик). Изображенные на обложке одуванчики, словно оживают, когда помещаешь внутрь гаджет. Удобный TPU каркас выступает в роли надежной системы фиксации. Он крепко прижимается к корпусу, охватывая боковые торцы и уголки. Текстурное покрытие не задерживает грязь, не пропускает влагу. Капельки воды скатываются вниз в виде горошин. Огромный плюс – функция подставки.
Хотите стать обладателем по-настоящему качественного атрибута? Компания Itsell с радостью посоветует чехол для Samsung Galaxy Tab e9.6 или Lenovo Vibe P1m, который покажет Вам, что такое наслаждение. Удачи!