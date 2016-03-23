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«Основы фотосъемки»: в Нижнем Тагиле прошел мастер-класс для волонтеров (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Основы фотосъемки»: в Нижнем Тагиле прошел мастер-класс для волонтеров (ФОТО)

23 марта 2016, 09:25ОбществоТимофей Данилов
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