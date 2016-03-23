«Основы фотосъемки»: в Нижнем Тагиле прошел мастер-класс для волонтеров (ФОТО)

Волонтеры постоянно освещают благотворительные акции и мероприятия, иллюстрируя событиями фотографиями. А чтобы фотоотчет был качественным и интересным, для активистов был проведен мастер-класс «Основы фотосъемки». В зале Центра собрались представители различных некоммерческих организаций.

Виталий Майшев, руководитель одной из тагильских фотошкол, рассказал участникам мастер-класса об устройстве фототехники, как правильно организовать съемку, построить кадр и какие ракурсы лучше выбрать.

Разумеется, каждый смог тут же применить новые знания на практике и попробовать создать свои фотоработы. А в перерыве между лекциями, Майшев рассказал о личном опыте и раскрыл волонтерам несколько секретов съемки.

ФОТО: ЦПГИ «Вместе»