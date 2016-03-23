«Перезагрузка» рынка бытовой техники и электроники в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле работает несколько крупных реселлеров компьютерной и бытовой техники, мелких продавцов тоже хватает. На что же рассчитывает новичок – дискаунтер электроники DNS Technopoint, выходя на рынок, где ценник диктует жесткая конкуренция, а торговая надбавка минимальна?

Во-первых, цены на технику действительно приятно удивляют. Судите сами, мультиварка Supra MCS-4704 всего 1 799 рублей, планшет 10,1" Tesla Magnet 10.1 8Gb с 3G - 4 999 руб., смартфон Huawei Honor 4C 5" 8Gb - 10 499 руб., полноразмерная стиральная машина BEKO WKB 61001 Y с загрузкой 6 кг. всего 13 999 рублей! Цены на холодильники, микроволновые печи, ноутбуки, цифровые фото- и видеокамеры, акустику, офисную технику также вызывают непреодолимое желание купить все и сразу.

Впрочем, уже то, что магазин именует себя дискаунтером, обязывает торговать если не по себестоимости, то уж точно дешевле всех. Конечно, для крупных сетей закупочные цены на технику минимальны, но главное, за счет чего снижают стоимость дискаунтеры, – это издержки. К ним относятся плата за аренду, оформление зала, количество и квалификация персонала. В DNS Technopoint нет торгового зала как такового, нет продавцов, и точки выдачи расположены в удобных местах.

DNS Technopoint, работает в режиме интернет-магазина, доставка осуществляется на любой удобный филиал DNS, со списком филиалов и подробными условиями доставки можно ознакомиться на сайте.

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