Российские школьники будут сдавать ЕГЭ под оком видеокамер «Ростелекома»

«Ростелеком» и Рособнадзор заключил госконтракт на организацию видеонаблюдения за ЕГЭ в этом году. Цена вопроса – 75 миллионов рублей.

В этом году более 35 тысяч аудиторий, в которых школьникам предстоит сдавать единый государственный экзамен, будут оснащены видеонаблюдением. Видео будет транслироваться онлайн на smotriege.ru – специальный портал видеонаблюдения за ЕГЭ.

Онлайн-трансляции будут производиться с 21 марта по 30 июня. Оставшееся время, до 17 сентября, Портал будет отображать архивные данные. Одновременно с ним могут работать не менее 10 тысяч человек.

Система видеонаблюдения выполняет важную задачу – позволяет проводить важнейшие для школьников экзамены максимально объективно и прозрачно. Чтобы каждый экзаменуемый имел равные шансы успешно сдать ЕГЭ и в дальнейшем поступить в ВУЗ.

Для некоторых выпускников наблюдение «всевидящего ока» может стать настоящим стрессом на экзамене. Однако если будущий абитуриент основательно подготовился к экзаменам, доверился своим знаниям, а не «спасительным» шпаргалкам, то и переживать о записи видеокамер незачем.

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