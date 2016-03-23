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Российские школьники будут сдавать ЕГЭ под оком видеокамер «Ростелекома»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Российские школьники будут сдавать ЕГЭ под оком видеокамер «Ростелекома»

23 марта 2016, 16:45ОбществоТимофей Данилов
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