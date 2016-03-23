В Екатеринбурге управляющую компанию оштрафовали за навязчивость

Жителю Екатеринбурга пришла квитанция на оплату коммунальных услуг. Уралец был удивлен: его управкомпания предъявила счет за услуги контролера и видеонаблюдение. Однако никакого согласия на них мужчина не давал.

Почему в квитанции за «коммуналку» волшебным образом появились дополнительные строчки, УК «Екатеринбург» не пояснила. Кроме того, компания отказалась разрешить спор мирным путем. Тогда мужчина с жалобой обратился в Роспотребнадзор.

Судом действия управкомпании были признаны незаконными. Он обязал УК «Екатеринбург» снять с собственника долг в размере 1000 рублей за эти услуги и выплатить 1500 рублей за отказ предоставить информацию потребителю о его счетах.