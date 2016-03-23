Выбираем автошколу в Екатеринбурге

Ежегодно обучение в автошколах проходят тысячи начинающих автолюбителей, перед которыми стоит заветная цель – получение практических навыков и сдача экзаменов в ГИБДД. И эта цель вполне достижима, если правильно выбрать автошколу.

На что обращать внимание?

Собственный сайт будет важным преимуществом. Интернет-ресурсы серьёзных автошкол предоставляют исчерпывающую информацию по этапам обучения, стоимости занятий, правилам сдачи экзаменов, отдельным упражнениям и другим существенным аспектам. Немаловажные факторы: территориальное расположение автошколы, а также её оснащённость автотранспортом и современным оборудованием для проведения занятий. Выбирать стоит ту школу, где имеется собственный автодром и парк автомобилей, в том числе иномарок с АКП. Перед записью на курсы стоит поинтересоваться, входит ли в общую стоимость плата за ГСМ и практические занятия.

Теория и практика

Чтобы обучение в автошколе было продуктивным, её штат должен комплектоваться опытными инструкторами и преподавателями, имеющие теоретические и практические познания ПДД, психологическую подготовку и необходимые навыки вождения. Надёжное, современное оборудование – ещё один отличительный признак хорошей автошколы. Доски и плакаты уже давно не актуальны. Современные классы всё чаще оснащаются проекционным оборудованием, позволяющим наглядно продемонстрировать различные ситуации на дороге, разобрать примеры из билетов.

Перед записью в автошколу поинтересуйтесь, как происходит сдача экзаменов в ГИБДД (организованно или нет) и на каких автомобилях. Лучше, если финальная поездка по городу с инспектором будет проходить в том же авто, на котором учащийся ранее отрабатывал навыки вождения.

Организационные и финансовые моменты

Часто автошколу посещают люди, совмещающие курсы с учёбой в ВУЗе или работой, потому важно узнать, есть ли в конкретной автошколе возможность занятий в утренние или вечерние часы, а также группы выходного дня. Гибкий график будет безусловным преимуществом. Наличие разных тарифов по оплате курсов и возможность рассрочки также станут плюсами.