Более половины Россиян выступили против монархии в стране – ВЦИОМ

16-18 марта «ВЦИОМ-Спутник» провел социологический опрос «Монархия для России: сто лет спустя». В нем приняли участие 1 800 россиян. Организаторами опроса по случайной выборке опрашивались абоненты мобильных и стационарных телефонов. Проведенный опрос показал, какую форму правления для страны граждане считают наиболее приемлемой.

6% жителей РФ ответили, что знают человека, кто бы мог стать новым монархом в России. Против монархии высказались 68% респондентов: из них 16% – за демократию. 88% опрошенных ответили, что считают республику самой подходящей формой правления государством, об этом сообщает газета «Известия».

50% граждан, выступающих за монархию, не смогли ответить на вопрос «Почему вы за восстановление монархии?». 10% из сторонников монархического строя уверены, что у власти должен находиться один человек. 8% опрошенных считают монархический строй традиционным для России. Еще 8% респондентов уверены: при такой форме правления было бы больше порядка.

Идею вернуть монархию в Россию высказал Сергей Аксенов, глава Крыма. Это произошло 14 марта 2017 года, накануне 100-летия отречения от престола Николая II. Сергей Аксенов заявил о том, что необходимо вернуть монархический строй и предложил кандидатуру Владимира Путина на это место.