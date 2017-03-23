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Более тысячи школьников выйдут на благоустройство улиц Нижнего Тагила этим летом в составе отрядов мэра
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Более тысячи школьников выйдут на благоустройство улиц Нижнего Тагила этим летом в составе отрядов мэра

23 марта 2017, 10:45Общество
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