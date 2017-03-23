Более тысячи школьников выйдут на благоустройство улиц Нижнего Тагила этим летом в составе отрядов мэра

Уже традиционно планируется трудоустроить более тысячи тагильских подростков для работ в летний период. Ребята будут заниматься благоустройством города. С ними заключат договор, сообщается на сайте городской администрации.

Курировать детей будут педагоги. Планируется, что подростки займутся уборкой улиц, скверов, площадей города, высадкой цветов и деревьев, а также поработают в Уральце и Серебрянке.

Основная задача при организации отрядов мэра – показать детям как важен их вклад в благоустройство Нижнего Тагила.