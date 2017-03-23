Новый популярный способ похудения после родов

ЭМС тренировки основаны на технике миостимуляции. Методика пользуется большой популярностью для быстрого восстановления женщин после родов. Благодаря простым физическим упражнениям по двадцать минут за занятие, можно добиться эффективных результатов в самые оперативные сроки.

Стимуляция мышц происходит под действием электрических микроимпульсов, которые осуществляются во время спортивных занятий. Техника позволяет в несколько раз увеличить интенсивность мышечных сокращений. Регулярные упражнения с личным тренером приводят к более быстрому наращиванию мышц с одновременным сжиганием лишнего жира.

Электромиостимуляция охватывает около девяноста процентов всех мышц. При этом мышечные ткани укрепляются изнутри. Упражнения с электростимуляцией намного эффективнее традиционной гимнастики.

Тренер приезжает к клиенту домой для проведения индивидуальной программы тренировки. Это особенно удобно женщинам после беременности, у которых нет лишнего времени на походы в спортзал. Технология миостимуляции не имеет противопоказаний, если вам позволены умеренные нагрузки.

Двадцать минут упражнений с нашим тренером равносильны двум часам интенсивных занятий в спортивном клубе. Здесь можно ознакомится с акциями http://www.ems-fitnes.ru/ Например: цена за выездное занятие дома будет равна стоимости услуг в спортзале. Тренер приедет в любое удобное для вас время со всем необходимым оборудованием. Режим лимфодренажа тренировочного костюма обеспечивает приятный тонизирующий массаж. Заявку на занятие можно оставить по телефону или на сайте.

Занятия EMS фитнесом сопровождаются массой преимуществ, среди которых нужно отметить следующие:

избавление от целлюлита;

эффективное укрепление мышц;

исчезновение боли в шее и позвоночнике;

сжигание лишнего жира;

появление красивого мышечного рельефа;

нормализация сосудистого давления;

Ощутимый результат наблюдается через несколько недель. Вы сможете быстро вернуть былую стройность и нарастить нужную мышечную массу с минимальными усилиями. Это идеальный вариант для молодых мам, которые загружены заботами воспитания своих малышей.

Многолетний опыт в спорте и медицине подтверждает эффективность электрической стимуляции мышц во время физических упражнений. Важно отметить, что для получения эффекта, упражнения должны проводиться регулярно в течение определенного периода восстановления.