СБУ запретила Самойловой въезжать в Украину: российское телевидение может отказаться от трансляции «Евровидения – 2017»

Недопуск Юлии Самойловой на конкурс «Евровидение» в Киеве может стать для Европейского вещательного союза большим ударом, об этом рассказала Яна Рудковская. Она выразила общее мнение многих известных продюсеров: запрет на въезд в Украину российской певицы может стать поводом для руководства «Первого канала» не вести трансляцию песенного конкурса.

Тогда ЕВС лишится огромной части аудитории – российских зрителей. В этом случае пострадает и рейтинг «Евровидения». Продюсер считает, что организаторы конкурса должны немедленно повлиять на решение СБУ. Комментируя ситуацию с недопуском Юлии, Рудковская добавила:

Я считаю, что наше правительство должно немедленно отреагировать на сложившуюся ситуацию и обратиться в Международный суд по правам человека. Для меня это беспредел, который нельзя оставлять безнаказанным. У человека забрали мечту.