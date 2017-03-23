Сертификаты на полтора миллиона рублей выданы четырем вдовам фронтовиков из Нижнего Тагила
23 марта 2017, 08:30Общество
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Четыре вдовы фронтовиков из Нижнего Тагила накануне получили единовременную выплату на улучшение жилищных условий. Работа ведётся в рамках обеспечения жильем ветеранов и членов семей участников ВОВ.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сертификаты на сумму 1 578 168 рублей были вручены Селивановой В.А., Запащиковой Н.Н., Ивановой О.П. и Яблонской Г.Г.
Еще в 2016 году они встали на учет, а уже в наступившем будут планировать приобретение и строительство жилья на реальные средства, передает пресс-служба администрации.
Средства поступают из федерального бюджета. В Нижнем Тагиле выплаты получили 69 участников войны и вдов фронтовиков, еще двое состоят на учете.
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