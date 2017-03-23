Зоозащитники на митинге потребуют реального срока для владелицы «черной передержки» в Екатеринбурге

Заметим, что по факту смерти четвероногих было возбуждено уголовное делопроизводство по ст. 245 УК РФ. По результатам проведенной экспертизы, животные на передержке погибли от истощения.

Зоозащитники считают, что санкции данной статьи очень лояльны и планируют добиваться их ужесточения, сообщает ZNAK.

Напомним, на этой неделе в Нижнем Тагиле состоялось совещание в администрации города, где было предложено сократить срок нахождения бродячих животных на передержке до одного месяца.