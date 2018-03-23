15 детей-сирот Нижнего Тагила получили ключи от нового жилья
23 марта, 10:05Общество
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Дети-сироты в Дегтярске, Ирбите и Нижнем Тагиле получили на руки ключи от новых квартир. Всего жильём были обеспечены 49 человек.
15 нижнетагильских, 10 ирбитских и 24 дегтярских детей-сирот стали хозяевами квартир в городских новостройках. На обеспечение жильём были привлечены средства из бюджетов различных уровней.
Дегтярск потратил 29,5 млн рублей, в Ирбите на эти цели ушло 13,7 млн. Нижний Тагил вложил в покупку квартир для детей-сирот 21,3 млн рублей, сообщает «Областная газета».
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