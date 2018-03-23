17 свердловчан пострадали от мошенников-арендодателей (ФОТО)

По данным сыщиков, сообщники организовали три сайта, на которых размещали данные о сдающихся в аренду квартирах по выгодной цене. Клиенты звонили в офис «компании», где получали данные об арендаторах квартиры. В дальнейшем, в случае договорённости, жертве отправляли реквизиты для предоплаты, которая варьировалась до 5000 рублей. После совершения платежа контакты с «клиентом» прекращались.