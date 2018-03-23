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Новости Нижнего Тагила

17 свердловчан пострадали от мошенников-арендодателей (ФОТО)

23 марта 2018, 07:30Добавить новость
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В Свердловской области задержали мошенников, которые специализировались на обмане людей в сфере аренды жилья. Фигурантами уголовного дела стали 35-летний мужчина и 41-летняя женщина.

По данным сыщиков, сообщники организовали три сайта, на которых размещали данные о сдающихся в аренду квартирах по выгодной цене. Клиенты звонили в офис «компании», где получали данные об арендаторах квартиры. В дальнейшем, в случае договорённости, жертве отправляли реквизиты для предоплаты, которая варьировалась до 5000 рублей. После совершения платежа контакты с «клиентом» прекращались.

В полицию за время деятельности аферистов обратилось немало граждан. Вскоре выяснилось, что фирма зарегистрирована на бомжей и складские помещения в Тюменской и Новосибирской областях. Официально известно о 17 пострадавших. Поиск жертв продолжается.

Сыщикам удалось найти адреса офисов мошенников в Екатеринбурге, Верхней Пышме и Ревде. Во время обысков было изъято 57 компьютеров, 92 сотовых телефона, а также 215 сим-карт, банковских карт и квитанции, рассказал полковник Валерий Горелых, начальник пресс-службы полицейского главка.

 

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Фото: пресс-служба МВД по региону
 
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