17 свердловчан пострадали от мошенников-арендодателей (ФОТО)

По данным сыщиков, сообщники организовали три сайта, на которых размещали данные о сдающихся в аренду квартирах по выгодной цене. Клиенты звонили в офис «компании», где получали данные об арендаторах квартиры. В дальнейшем, в случае договорённости, жертве отправляли реквизиты для предоплаты, которая варьировалась до 5000 рублей. После совершения платежа контакты с «клиентом» прекращались.



В полицию за время деятельности аферистов обратилось немало граждан. Вскоре выяснилось, что фирма зарегистрирована на бомжей и складские помещения в Тюменской и Новосибирской областях. Официально известно о 17 пострадавших. Поиск жертв продолжается.



Сыщикам удалось найти адреса офисов мошенников в Екатеринбурге, Верхней Пышме и Ревде. Во время обысков было изъято 57 компьютеров, 92 сотовых телефона, а также 215 сим-карт, банковских карт и квитанции, рассказал полковник Валерий Горелых, начальник пресс-службы полицейского главка.

Фото: пресс-служба МВД по региону