-7
Свердловская область
Нижний Тагил
-7
ночь: -5
утро: -5
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 0.00
EUR 0.00
Новости Нижнего Тагила

69 тагильчан оштрафованы за выгул собак в неположенном месте в 2017 году

23 марта 2018, 22:35Добавить новость
город,животные,нарушение,Нижний Тагил,проверка,штраф,выгул собак,административная ответственность,собака
69 собаководов были привлечены к административной ответственности за несоблюдение правил содержания домашних животных в Нижнем Тагиле в 2017 году.

За 2017 год в Нижнем Тагиле было рассмотрено 1 500 дел об административных правонарушениях. Горожанам назначили штрафы на общую сумму около 7 млн рублей, а выплатили нарушители чуть больше половины – 3,7 млн.

Так, 69 административных дел касались статьи «Нарушение правил содержания домашних животных». Санкция статьи предусматривает взыскание штрафа с собаковода. Чтобы число подобных нарушений сократилось, в Нижнем Тагиле планируют организовать площадки для выгула собак.

Сообщается, что этой статьей предусмотрено наказание не только за выгул собак в неположенных местах, но и за несоблюдение правил отлова животных. Сколько дел связано со вторым правонарушением, не сообщается.


Кроме того, было возбуждено 481 дело из-за нарушения тишины граждан, 392 – по факту торговли в неразрешенных местах, еще 217 дел касались ненадлежащего исполнения содержания фасадов зданий, пишет «Тагильский Рабочий».

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

Нижний Тагил намерен взыскать через суд с МУП «Тагилдорстрой» штраф в 4,5 млн рублей
15 января, 18:00
7 0
9 млн рублей будет выделено в Тагиле на строительство площадок для выгула собак
21 марта, 23:55
3 0
Тагильский грабитель избил полицейских при задержании и получил 8 лет колонии
21 марта, 23:35
0 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 39
Сейчас на сайте 2779 гостей и 6 пользователей
Подписаться на новости