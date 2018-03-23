69 тагильчан оштрафованы за выгул собак в неположенном месте в 2017 году

69 собаководов были привлечены к административной ответственности за несоблюдение правил содержания домашних животных в Нижнем Тагиле в 2017 году.



За 2017 год в Нижнем Тагиле было рассмотрено 1 500 дел об административных правонарушениях. Горожанам назначили штрафы на общую сумму около 7 млн рублей, а выплатили нарушители чуть больше половины – 3,7 млн.





Так, 69 административных дел касались статьи «Нарушение правил содержания домашних животных». Санкция статьи предусматривает взыскание штрафа с собаковода. Чтобы число подобных нарушений сократилось, в Нижнем Тагиле планируют организовать площадки для выгула собак.





Сообщается, что этой статьей предусмотрено наказание не только за выгул собак в неположенных местах, но и за несоблюдение правил отлова животных. Сколько дел связано со вторым правонарушением, не сообщается.



Кроме того, было возбуждено 481 дело из-за нарушения тишины граждан, 392 – по факту торговли в неразрешенных местах, еще 217 дел касались ненадлежащего исполнения содержания фасадов зданий, пишет «Тагильский Рабочий».