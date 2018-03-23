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69 тагильчан оштрафованы за выгул собак в неположенном месте в 2017 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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69 тагильчан оштрафованы за выгул собак в неположенном месте в 2017 году

23 марта, 22:35Общество
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