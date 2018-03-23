-7
Свердловская область
Нижний Тагил
-7
ночь: -14
утро: -13
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 0.00
EUR 0.00
Новости Нижнего Тагила

Мужчина с психическими расстройствами угрожал сожительнице арбалетом в Екатеринбурге

23 марта 2018, 22:05Добавить новость
Свердловская область,бытовая ссора,арбалет,Екатеринбург,психическое расстройство
22 марта в столице Урала на улице Бисертской силами Росгвардии был задержан психически неуравновешенный мужчина, угрожавший убийством из арбалета своей сожительнице. В Екатеринбурге наряд вневедомственной охраны Росгвардии прибыл на улицу Бисертскую согласно ориентировке участкового. В квартире происходила бытовая ссора между сожителями.

Постучав в указанную участковым дверь, сотрудники Росгвардии услышали от находящегося в квартире мужчины просьбу уйти в грубой и нецензурной форме. В процессе беседы удалось убедить мужчину открыть дверь и впустить сотрудников войск правопорядка.

Женщина, находящаяся в квартире, пояснила, что ее сожитель страдает психическими расстройствами. Как раз во время обострения одного из них он стал угрожать, что застрелит сожительницу из арбалета.

Оружие стражи правопорядка обнаружили в соседней комнате и изъяли.

Мужчина был задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции Екатеринбурга для последующего разбирательства, сообщает Znak.
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , ,

Читайте также:

Французы и студент выиграли в конкурсе концепций «ЭКСПО-парка» в Екатеринбурге (ФОТО)
сегодня, 09:00
0 0
17 свердловчан пострадали от мошенников-арендодателей (ФОТО)
сегодня, 07:30
0 0
Автобус и грузовик столкнулись в лоб на Режевском тракте под Екатеринбургом (ФОТО)
сегодня, 06:05
2 3

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 31
Сейчас на сайте 2927 гостей и 7 пользователей
Подписаться на новости