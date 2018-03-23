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Новости Нижнего Тагила

Портрет с автографом Владимира Путина вручен жительнице Нижнего Тагила (ФОТО)

23 марта 2018, 15:25Добавить новость
Нижний Тагил,Путин,фотопортрет,автограф,президент,полпредство,фотография,прямая линия,электронная приемная

Тагильчанка получила портрет Владимира Путина с его автографом. Жительница Нижнего Тагила Ирина Королькова обратилась в электронную приемную Президента Российской Федерации с просьбой о направлении в её адрес портрета Главы государства.

Жительница Нижнего Тагила Ирина получила портрет Владимира Путина 22 марта в резиденции полномочного представителя Президента РФ в Уральском Федеральном округе. Ранее она неоднократно принимала участие в «прямой линии» с президентом и каждый раз, кроме прочих вопросов, просила выслать ей портрет действующего Главы государства.

 

Владимир Владимирович регулярно проводил «прямые линии» с россиянами. Я за все время только 2 пропустила, а так - участвовала и вопросы задавала всегда. Вопросы разные. И традиционной была просьба о портрете, -- поделилась Ирина. 


Однажды Ирина обращалась в Администрацию президента по вопросам работы ГИБДД Нижнего Тагила, в частности - по проблеме в работе городского общественного транспорта. Ее обращение было рассмотрено и направлено в работу в Управление ГИБДД ГУВД Свердловской области, а позже Ирина получила приглашение на личную встречу с начальником ОГИБДД города. 
  

Спустя несколько лет Ирина обратилась в электронную приемную президента и попросила отправить ей фотопортрет с автографом.

  

Вскоре настойчивой тагильчанке позвонили из пресс-службы полномочного представителя президента РФ в УРФО и пригласили на вручение карточки с фото и подписью президента. По поручению Главы государства главный федеральный инспектор по Свердловской области вручил тагильчанке долгожданную фотографию.

 

Меня спрашивают: «Он тебе так нравится или для истории просила»? Отвечу – и то, и другое. Главная мысль - мне было важно получить подарок от действующего президента, именно Владимира Путина, -- рассказала тагильчанка.

 

Нижний Тагил,Путин,фотопортрет,автограф,президент,полпредство,фотография,прямая линия,электронная приемнаяНижний Тагил,Путин,фотопортрет,автограф,президент,полпредство,фотография,прямая линия,электронная приемная
© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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