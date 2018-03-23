Портрет с автографом Владимира Путина вручен жительнице Нижнего Тагила (ФОТО)

Жительница Нижнего Тагила Ирина получила портрет Владимира Путина 22 марта в резиденции полномочного представителя Президента РФ в Уральском Федеральном округе. Ранее она неоднократно принимала участие в «прямой линии» с президентом и каждый раз, кроме прочих вопросов, просила выслать ей портрет действующего Главы государства.

Владимир Владимирович регулярно проводил «прямые линии» с россиянами. Я за все время только 2 пропустила, а так - участвовала и вопросы задавала всегда. Вопросы разные. И традиционной была просьба о портрете поделилась Ирина.

Однажды Ирина обращалась в Администрацию президента по вопросам работы ГИБДД Нижнего Тагила, в частности - по проблеме в работе городского общественного транспорта. Ее обращение было рассмотрено и направлено в работу в Управление ГИБДД ГУВД Свердловской области, а позже Ирина получила приглашение на личную встречу с начальником ОГИБДД города.

Спустя несколько лет Ирина обратилась в электронную приемную президента и попросила отправить ей фотопортрет с автографом.

Вскоре настойчивой тагильчанке позвонили из пресс-службы полномочного представителя президента РФ в УРФО и пригласили на вручение карточки с фото и подписью президента. По поручению Главы государства главный федеральный инспектор по Свердловской области вручил тагильчанке долгожданную фотографию.

Меня спрашивают: «Он тебе так нравится или для истории просила»? Отвечу – и то, и другое. Главная мысль - мне было важно получить подарок от действующего президента, именно Владимира Путина рассказала тагильчанка.