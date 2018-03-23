Профилактическое мероприятие «Лидер» напомнило юным тагильчанам о безопасности (ФОТО)

В рамках профилактического мероприятия «Лидер», которое проводится территориальными органами полиции, в нижнетагильской школе №7 Дзержинского района прошли уроки по безопасности жизнедеятельности. В каждом классе ученики встретились с представителями Отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Нижний Тагил и ГГО.

Детям напомнили правила пожарной безопасности и акцентировали внимание на соблюдении российского законодательства.

Также подростки встретились с курсантами Уральского института ГПС МЧС России. Курсанты рассказали o своем выборе профессии спасателя и поделились интересными моментами студенческой жизни. Наибольший интерес к рассказам курсантов проявила женская аудитория школы, сообщает ОНД и ПР г. Н.Тагил и ГГО.

Фото: ОНД и ПР г. Н.Тагил и ГГО