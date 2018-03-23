-12
Свердловская область
Нижний Тагил
-12
вечер: -7
ночь: -14
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 0.00
EUR 0.00
Новости Нижнего Тагила

Профилактическое мероприятие «Лидер» проходит среди школьников Нижнего Тагила (ФОТО)

23 марта 2018, 14:40Добавить новость
безопасность,дети,Нижний Тагил,школа,школьники,лидер,спасатели,Уральский институт ГПС МЧС России,курсанты МЧС

Мероприятие направлено на предупреждение совершения правонарушений среди школьников Нижнего Тагила и выявление взрослых, привлекающих несовершеннолетних к преступной деятельности.

В рамках профилактического мероприятия «Лидер», которое проводится территориальными органами полиции, в нижнетагильской школе №7 Дзержинского района прошли уроки по безопасности жизнедеятельности. В каждом классе ученики встретились с представителями Отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Нижний Тагил и ГГО.

Детям напомнили правила пожарной безопасности и акцентировали внимание на соблюдении российского законодательства.

Также подростки встретились с курсантами Уральского института ГПС МЧС России. Курсанты рассказали o своем выборе профессии спасателя и поделились интересными моментами студенческой жизни. Наибольший интерес к рассказам курсантов проявила женская аудитория школы, сообщает ОНД и ПР г. Н.Тагил и ГГО.

безопасность,дети,Нижний Тагил,школа,школьники,лидер,спасатели,Уральский институт ГПС МЧС России,курсанты МЧСбезопасность,дети,Нижний Тагил,школа,школьники,лидер,спасатели,Уральский институт ГПС МЧС России,курсанты МЧС
Фото: ОНД и ПР г. Н.Тагил и ГГО
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

«Краш-курс» по безопасности на дорогах прошёл для юных тагильчан (ФОТО)
24 января, 07:30
1 0
Меры безопасности будут усилены в тагильских школах после происшествия в Перми
16 января, 13:45
7 0
Котлован готов к заливке бетоном на стройплощадке новой школы в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
вчера, 10:40
5 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 25
Подписаться на новости