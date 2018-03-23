Профилактическое мероприятие «Лидер» проходит среди школьников Нижнего Тагила (ФОТО)

Мероприятие направлено на предупреждение совершения правонарушений среди школьников Нижнего Тагила и выявление взрослых, привлекающих несовершеннолетних к преступной деятельности.

В рамках профилактического мероприятия «Лидер», которое проводится территориальными органами полиции, в нижнетагильской школе №7 Дзержинского района прошли уроки по безопасности жизнедеятельности. В каждом классе ученики встретились с представителями Отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Нижний Тагил и ГГО.





Детям напомнили правила пожарной безопасности и акцентировали внимание на соблюдении российского законодательства.





Также подростки встретились с курсантами Уральского института ГПС МЧС России. Курсанты рассказали o своем выборе профессии спасателя и поделились интересными моментами студенческой жизни. Наибольший интерес к рассказам курсантов проявила женская аудитория школы, сообщает ОНД и ПР г. Н.Тагил и ГГО.





Фото: ОНД и ПР г. Н.Тагил и ГГО