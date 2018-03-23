Противопожарный рейд в малоимущих семьях Выи и Лебяжки прошел в Нижнем Тагиле (ФОТО)

23 марта в Нижнем Тагиле прошел рейд по адресам, где проживают малоимущие и многодетные семьи. Мероприятие проводили сотрудники отделения надзорной деятельности и инспекторы по делам несовершеннолетних.

Специалисты посетили семьи, которые проживают в районе Лебяжки и Выи. Во многих квартирах были выявлены нарушения правил пожарной безопасности. Самые существенные из них – изношенная электропроводка. Хозяева получили указание незамедлительно заменить ее во избежание ЧП.

В ходе рейда дошкольники и школьники получили полезные советы по соблюдению правил пожарной безопасности, пишет ОНД и ПР по Нижнем Тагилу.

Фото: ОНД и ПР по Нижнем Тагилу