Число экстремистских преступлений на Урале снизилось до нуля с начала года

Снижение числа экстремистских преступлений до нуля специалисты связывают с декриминализацией 282 статьи УК РФ. Теперь за них наступает административная ответственность. Тем не менее, областные власти не намерены расслабляться, и заявляют о необходимости продолжения работу по профилактике подобных преступлений, передаёт «Комсомольская правда Урал».