Число экстремистских преступлений на Урале снизилось до нуля с начала года
Сегодня, 10:00ОбществоФото: pxhere.com
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Жители Свердловской области перестали совершать экстремистские преступления. С начала 2019 года не было зафиксировано ни одного подобного нарушения закона.
Снижение числа экстремистских преступлений до нуля специалисты связывают с декриминализацией 282 статьи УК РФ. Теперь за них наступает административная ответственность. Тем не менее, областные власти не намерены расслабляться, и заявляют о необходимости продолжения работу по профилактике подобных преступлений, передаёт «Комсомольская правда Урал».
Чтобы избежать появления очагов напряженности и возможных проблемных ситуаций, необходимы эффективные и адекватные возникающим ситуациям формы профилактической деятельности,отметил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.
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