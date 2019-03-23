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Число экстремистских преступлений на Урале снизилось до нуля с начала года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Число экстремистских преступлений на Урале снизилось до нуля с начала года

Сегодня, 10:00ОбществоФото: pxhere.com
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