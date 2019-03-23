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Депутат гордумы Екатеринбурга раскритиковал идею биатлонного центра
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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16504791538732218

Депутат гордумы Екатеринбурга раскритиковал идею биатлонного центра

Сегодня, 10:30ОбществоФото: egd.ru
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