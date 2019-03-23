Депутат гордумы Екатеринбурга раскритиковал идею биатлонного центра
Один из депутатов городской думы Екатеринбурга, Дмитрий Сергин, выступил против строительства в уральской столице биатлонного центра к 300-летию города. Он назвал размещение центра на месте расстрела репрессированных в 30-ые годы «двойным глумлением».
Ещё одним поводом для критики стало наличие подобных центров в Тюмени и Ханты-Мансийске, что приведёт к конкуренции Екатеринбурга с этими городами за право проведения соревнований. Отдельное недовольство Сергина вызвала необходимость денежных средств на строительство центра. Аргументы против строительства чиновник изложил на своей странице в социальной сети Facebook.
Деньги в строительство вбухают колоссальные, пусть даже большая часть денег федеральная. Без софинансирования региона и города все равно не обойдется. Содержать потом придется за счет города. Окупаемость данного проекта не наступит никогда,написал депутат.
Биатлонный центр планируется построить к 300-летию Екатеринбурга. Местом размещения комплекса выбран район Широкая речка, в непосредственной близости от мест, где в 1930-е расстреливали репрессированных. Стоимость проекта оценивается в 800 млн рублей.