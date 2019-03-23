Депутат гордумы Екатеринбурга раскритиковал идею биатлонного центра

Ещё одним поводом для критики стало наличие подобных центров в Тюмени и Ханты-Мансийске, что приведёт к конкуренции Екатеринбурга с этими городами за право проведения соревнований. Отдельное недовольство Сергина вызвала необходимость денежных средств на строительство центра. Аргументы против строительства чиновник изложил на своей странице в социальной сети Facebook.

Деньги в строительство вбухают колоссальные, пусть даже большая часть денег федеральная. Без софинансирования региона и города все равно не обойдется. Содержать потом придется за счет города. Окупаемость данного проекта не наступит никогда,написал депутат.