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Космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев приезжает в родной город
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев приезжает в родной город

Сегодня, 12:48ОбществоФото: Страница Сергея Прокопьева во ВКонтакте/vk.com/prokopyev_iss
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