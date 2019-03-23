Космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев приезжает в родной город

Встреча пройдет 29 марта у кинотеатра «Салют». Мужчина расскажет о своем полете на МКС, а также раздаст автографы, сообщается на сайте кинотеатра.

Напомним, Сергей Прокопьев совершил полет в космос с 6 июня по 20 декабря 2018 года, в течение этого времени он два раза выходил в открытый космос.