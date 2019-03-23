Мэрия Екатеринбурга заплатит 215 млн по долгам экс-депутата Плаксина
Сегодня, 09:00ОбществоФото: екатеринбург.рф
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Власти Екатеринбурга обязаны уплатить 215 млн рублей в счёт погашения задолженности перед банком по обязательствам бывшего депутата Игоря Плаксина. Три года назад мэрия выступила гарантом по кредиту, который оформила на себя компания, принадлежавшая чиновнику.
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Примсоцбанк уже не первый раз пытается вернуть данные в кредит денежные средства. Происходившее до этого разбирательство закончилось переуступкой долга депутата в пользу ООО «Центр жилищного строительства». В 2019 году кредитное учреждение вновь предъявило требования. Мэрия пыталась сослаться на то, что в 2016 году суд вынес отказ в удовлетворении аналогичного иска, но аргументы ответчика не повлияли на решение.
Игорь Плаксин владел НП «Уралэнергостройкомплекс», в составе которого были компании привлёкшие средства пайщиков, но не выполнившие в итоге взятые на себя обязательства. Среди самых известных долгостроев можно указать ЖК «Первый Николаевский», «Новый Уктус» и «На Постовского», сообщает Znak.com.
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