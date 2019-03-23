Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Мэрия Екатеринбурга заплатит 215 млн по долгам экс-депутата Плаксина
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
D01d8166d2610ad15f64d06af267fc6b 900x

Мэрия Екатеринбурга заплатит 215 млн по долгам экс-депутата Плаксина

Сегодня, 09:00ОбществоФото: екатеринбург.рф
Читайте
также
Объявлен сбор 18,9 млн рублей для пересадки костного мозга годовалому Саше
0,44% средств тратится на развитие культуры в России
Тагильский депутат Балыбердин поддержал закон о закрытии хостелов в жилых домах