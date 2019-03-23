Мэрия Екатеринбурга заплатит 215 млн по долгам экс-депутата Плаксина

Примсоцбанк уже не первый раз пытается вернуть данные в кредит денежные средства. Происходившее до этого разбирательство закончилось переуступкой долга депутата в пользу ООО «Центр жилищного строительства». В 2019 году кредитное учреждение вновь предъявило требования. Мэрия пыталась сослаться на то, что в 2016 году суд вынес отказ в удовлетворении аналогичного иска, но аргументы ответчика не повлияли на решение.