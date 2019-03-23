Президент СОСПП Пумпянский награжден за заслуги перед Свердловской областью
Сегодня, 17:11ОбществоФото: Официальный сайт СОСПП
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Президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Дмитрий Пумпянский награжден знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью».
Указ о назначении награды был подписан главой региона Евгением Куйвашевым. Знак отличия первой степени выдан Пумпянскому «За особые заслуги и выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития», информирует «Областная газета».
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