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Президент СОСПП Пумпянский награжден за заслуги перед Свердловской областью
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Президент СОСПП Пумпянский награжден за заслуги перед Свердловской областью

Сегодня, 17:11ОбществоФото: Официальный сайт СОСПП
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