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В Москве провалился митинг КПРФ в поддержку Грудинина
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Москве провалился митинг КПРФ в поддержку Грудинина

Сегодня, 21:24ОбществоФото: «Новые Известия»
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