В Москве провалился митинг КПРФ в поддержку Грудинина

23 марта в городах-миллионниках проходят митинги, организованные КПРФ в защиту социально-экономических прав граждан. Наблюдатели предполагают, что официальная повестка мероприятия является формальной, а неофициальной причиной называют желание оказать поддержку Павлу Грудинину.

Напомним, после смерти нобелевского лауреата Жореса Алфёрова коммунисты решили передать депутатский мандат гендиректору «Совхоза имени Ленина» Павлу Грудинину. ЦИК отказал партии, так как на момент регистрации Грудинина кандидатом в депутаты в 2016 году он не закрыл счета за границей, о которых недавно стало известно благодаря его бракоразводному процессу.

Члены партии не поддержали идею о выступлении против решения ЦИК. Более того, некоторые однопартийцы явились на митинг с плакатами в поддержку жены Грудинина.