Екатеринбурженка попала в Книгу рекордов России как самая маленькая мама
Сегодня, 19:13ОбществоФото: сайт Книги рекордов России / knigarekordovrossii.ru
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Жительница Екатеринбурга, рост которой составляет 109 сантиметров, попала в Книгу рекордов России как самая маленькая мама, пишет ЕТВ.
Сюжеты: Екатеринбург
Екатеринбурженка Валерия Кожемяко родила ребенка два с половиной года назад. Девушка рассказала, что некоторые считают ее героиней, из-за того, что она смогла стать матерью, несмотря на маленький рост. Но сама Валерия не считает это чем-то особенным.
Надеюсь, что своим примером и своей историей покажу людям, что все возможно, говорит девушка.
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