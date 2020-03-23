Екатеринбурженка попала в Книгу рекордов России как самая маленькая мама

Екатеринбурженка Валерия Кожемяко родила ребенка два с половиной года назад. Девушка рассказала, что некоторые считают ее героиней, из-за того, что она смогла стать матерью, несмотря на маленький рост. Но сама Валерия не считает это чем-то особенным.