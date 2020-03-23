Мэрия Нижнего Тагила купит аварийно-спасательный автомобиль за 1,8 миллиона рублей

Согласно документации, в автомобильном средстве должны быть крепления для фиксации оборудования, лестница для подъема на крышу, свободный доступ к оборудованию, фары-искатели, кронштейны для крепления дыхательных аппаратов, а также полка для касок спасателей. Кроме того, предусмотрено наличие микрофона и сирены.