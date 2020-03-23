Мэрия Нижнего Тагила купит аварийно-спасательный автомобиль за 1,8 миллиона рублей
Сегодня, 10:49ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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Администрация Нижнего Тагила купит аварийно-спасательный автомобиль для Центра защиты населения. Начальная цена контракта — 1,8 миллиона рублей.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Согласно документации, в автомобильном средстве должны быть крепления для фиксации оборудования, лестница для подъема на крышу, свободный доступ к оборудованию, фары-искатели, кронштейны для крепления дыхательных аппаратов, а также полка для касок спасателей. Кроме того, предусмотрено наличие микрофона и сирены.
Автомобиль должен быть не ранее 2019 года выпуска.
Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе — 1 апреля.
Напомним, ранее мэрия размещала закупку на поиск поставщика снегохода за 473 тысячи рублей для Центра защиты населения.
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