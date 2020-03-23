Мэрия Нижнего Тагила утвердила макет памятника труженикам тыла
Сегодня, 18:49ОбществоФото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле утвержден макет будущего памятника труженикам тыла. Сейчас решается вопрос о месте его размещения, сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
Памятник представляет собой постамент, стелу и фигуры женщины и ребенка. Его макет создал художник Александр Брусницын. На стеле планируется разместить перечень тагильских оборонных предприятий, работавших в годы Великой Отечественной войны. В руках у женской фигуры будут металлургические щипцы, а у мальчика — заготовка для снаряда.
Размер скульптур без постамента — 1,3 и 2,2 метра. Памятник будет изготовлен методом медной выколотки из бетона, серого гранита и плитки.
Место для размещения памятника пока не выбрано. После 12 апреля на выездном совещании будут рассмотрены потенциальные локации. Глава города Владислав Пинаев поручил специалистам МБУ «Тагилгражданпроект» начать проектирование объекта для его дальнейшей привязки к местности.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей