Мэрия Нижнего Тагила утвердила макет памятника труженикам тыла

Памятник представляет собой постамент, стелу и фигуры женщины и ребенка. Его макет создал художник Александр Брусницын. На стеле планируется разместить перечень тагильских оборонных предприятий, работавших в годы Великой Отечественной войны. В руках у женской фигуры будут металлургические щипцы, а у мальчика — заготовка для снаряда.

Размер скульптур без постамента — 1,3 и 2,2 метра. Памятник будет изготовлен методом медной выколотки из бетона, серого гранита и плитки.