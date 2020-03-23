На Урале заработала «горячая линия» помощи пенсионерам во время коронавируса
Сегодня, 08:50ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области волонтеры начали оказывать помощь пенсионерам. Для этой группы населения наиболее важна социальная изоляция из-за коронавируса, сообщает «Областная газета».
Помощь пенсионерам осуществляется в Екатеринбурге, а также в других городах региона. Волонтеры готовы доставить пожилым людям лекарства и продовольствие, чтобы те лишний раз не выходили из дома и не подвергали себя риску. Оставить заявку можно по телефону 8 (800) 200 3411.
По последним данным на территории региона подтверждено девять случаев коронавируса. Всего в России зафиксировано 367 заражений.
Карта распространения коронавируса в России
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