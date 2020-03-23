На Урале заработала «горячая линия» помощи пенсионерам во время коронавируса

Помощь пенсионерам осуществляется в Екатеринбурге, а также в других городах региона. Волонтеры готовы доставить пожилым людям лекарства и продовольствие, чтобы те лишний раз не выходили из дома и не подвергали себя риску. Оставить заявку можно по телефону 8 (800) 200 3411.