Ректор Уральского медуниверситета в разгар коронавируса посетила в отпуске Европу
Сегодня, 16:29ОбществоФото: сайт УГМУ
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23 марта ректор Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун вернулась из отпуска, во время которого посещала Чехию. Сейчас она находится на карантине, пишет Ура.ру.
Сюжеты: Коронавирус
В Чехию Ковтун улетела 10 марта. В то время в стране было 60 заболевших коронавирусом, сейчас их уже более тысячи. Причину своей поездки Ковтун не назвала. По словам пресс-секретаря УГМУ, сейчас ректор находится на двухнедельном карантине с оплачиваемым больничным.
По информации Ура.ру, поездка ректора в Европу в разгар коронавируса вызвала недовольства студентов, так как в ее отсутствие в вузе не предпринималось никаких карантинных мер.
Карта распространения коронавируса в России
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