Ректор Уральского медуниверситета в разгар коронавируса посетила в отпуске Европу

В Чехию Ковтун улетела 10 марта. В то время в стране было 60 заболевших коронавирусом, сейчас их уже более тысячи. Причину своей поездки Ковтун не назвала. По словам пресс-секретаря УГМУ, сейчас ректор находится на двухнедельном карантине с оплачиваемым больничным.