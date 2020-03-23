«Сравнивать нет смысла». Экс-тагильчане рассказали, как решили эмигрировать из России

Яков Миленький — 25 лет, переехал в Израиль

Яков Миленький

Я родился и жил в Нижнем Тагиле до 12 лет. После с мамой переехал в Екатеринбург, но часто возвращался: доучивался в школе, сдавал ЕГЭ. Позже переехал в Москву. Уже три года живу в Израиле. Путь переезда был долгий. Сложно даже сказать коротко, почему я переехал сюда, но думаю, что не совру, если скажу, что во всех случаях, когда я переезжал, мне просто казалось: что там интереснее, больше развита инфраструктура, развлечения. Конкретно в Тель-Авив я переехал из-за того, что у меня еврейские корни — там можно получить гражданство, и это довольно просто.

Занимаюсь я режиссурой: снимаю различного рода видеоконтент, музыкальные клипы, рекламу. А так я всю жизнь занимался музыкой, учился на композитора.

В свободное время всё крутится вокруг творчества. Да и работа моя не то чтобы работа — мне нравится это делать. Я пишу музыку, придумываю себе разный интертеймент. Сейчас думал пойти записаться на танцы. Планов было много, пока не началась вся эта история с коронавирусом.

Иногда я возвращаюсь в Нижний Тагил, и там в определённых сферах есть, что делать. Это нормально на самом деле: маленький город где-то в глубинке. Я, скажем так, не пожалел о том, что уехал.

У меня семья в Тагиле, это место, где я родился. Больше у меня ассоциаций с окружением Тагила: природа, дача.

Я часто думаю, временно ли я переехал, но пока что не предполагается возвращаться в Тагил.

Чингиз Шабанов — 28 лет, переехал в Грузию

Чингиз Шабанов

Родился и вырос в Нижнем Тагиле, уехал примерно полтора года назад. Причин уехать было довольно много: плохая экология, плохая инфраструктура, плохая медицина, отсутствие финансовых возможностей. Выбрал Грузию, потому что тут вышеперечисленные проблемы решены или активно решаются, в Грузии выстроено настоящее демократическое общество: отсутствие коррупции и бюрократии.

Сейчас в моей жизни два самых важных дела — горы и музыка. Всем этим тут заниматься более чем удобно. Увлёкся и горами и музыкой ещё в школе, так что, наверно, да, всю жизнь хотел заниматься именно этим. Образование я тоже получал на Родине, в НТГСПА, факультет ФБЖ. Работать преподавателем передумал после первой же практики в школе.

Сейчас живу в Тбилиси, занятий для свободного времени тут полно: от хайкинга по горам вокруг города, до выставок или винных фестивалей — скучать тут некогда. Несомненно, я доволен, что уехал: сравнивать Тагил и Тбилиси нет смысла.

Давид Давлятов — 23 года, переехал в Соединенные Штаты Америки

Давид Давлятов

Родился в Нижнем Тагиле и жил тут до 17 лет. После окончания старшей школы поступил в Санкт-Петербургский медицинский университет имени Павлова. Учился год и поехал в Америку по программе «Work and Travel». После решил остаться. За пять лет сменил около четырёх штатов, но последние три года живу в Лос-Анджелесе.

Никогда не считал Нижний Тагил плохим местом для самореализации и развития — Тагил имеет все для этого условия. Лично я всегда мечтал путешествовать, а именно побывать в «Стране свободы». Будучи ребёнком я мечтал побывать в Штатах, поэтому начал изучать английский язык. Приехав, не разочаровался, Америка превзошла все мои ожидания. Я окончательно пустил корни в Лос-Анджелесе, потому что этот город, по моему мнению, является чуть ли не самым особенным во всем мире. Я — большой любитель природы и путешествий, поэтому ЛА для меня оказался золотой серединой. Где ещё в мире вы сможете плавать в океане, а через полтора часа кататься на лыжах, а ещё через полтора часа бегать по пустыне? Это уникальное место. Также это место сотен разных национальностей. Пожив здесь, можно встретить людей практически из всех стран мира. Ну и, конечно, калифорнийское солнце никого не оставит равнодушным. Каждый день лето сильно сказывается на вашем ритме жизни — определенно в лучшую сторону.

На данный момент я работаю на компанию Amazon, занимаюсь логистикой. Работа как работа: как среднестатистический эмигрант я не могу особо выбирать, но не жалуюсь. Одно только радует, что всегда есть возможность пойти учиться и получить образование. Но я все ещё в поисках своего пути. Когда-то хотел быть врачом-стоматологом, теперь это в прошлом. Я всегда видел себя предпринимателем, поэтому медленно, но верно иду в этом направлении.

Лос-Анджелес — город, где не бывает скучно. Определенно моим любимым делом было и остаётся это походы на пляж, благо я живу совсем рядом с океаном. Также, если выдаётся 3-4 дня выходных, то это определенно поездка куда-то вглубь штата — тут всегда есть что посмотреть. Это город-миллионер, тут жизнь кипит. в Тагиле все очень спокойно. Я скучаю по такому ритму жизни, скучаю по русским людям, конечно, американцы не плохие люди, но русская душа — это что-то особенное. Однако в этом городе я смог найти одну родственную душу, коренную американку, мы поженились. Так что Лос-Анджелес и Америка стали для меня ещё более важным местом. Если я уеду, то скорее всего куда-нибудь в городок поменьше, но все же в Калифорнии.

Я исполнил свою мечту приехав сюда, теперь моя мечта — это стать успешным и примерным американцем, но не забыть свои корни и Родину, хранить традиции и культуру.

Надежда Столярова — 29 лет, переехала в Грецию

Родилась я в Нижнем Тагиле, детство провела в центре города. Училась в институте в Екатеринбурге. Три года подряд во время летнего сезона я жила в Греции и работала гидом, потом возвращалась в Россию. После решила туда переехать, прежде всего потому, что здесь у меня есть постоянная, пусть и сезонная работа. Я полюбила эту страну, образ жизни людей здесь, их образ мыслей. Греция — это православно-христианская страна, а значит, мы одной веры. Здесь существует большая русская диаспора. В Греции бесплатное высшее образование для всех, и я получаю здесь второе высшее образование по своей специальности. Это страна, где я могу реализовать себя в профессиональном смысле, так как это страна с большим культурным наследием. Я не испытываю дискомфорта в общении с людьми здесь. Здесь соблюдаются права человека. Люди в Греции толерантные, открытые и дружелюбные.

Надежда Столярова

Я работаю гидом в компании Mouzenidis Travel. Это дело всей моей жизни, поэтому, да, мне нравится там работать. В свой первый год после школы я училась в УрГУ на специальности искусствоведения и культурология. Через год перевелась в гуманитарный вуз на специальность переводчик, ещё через год вернулась снова в УрГУ на прежнюю специальность. На втором курсе поняла, что сделала правильный выбор и что хочу заниматься только этим и это наибольшее, что интересует меня в жизни. Окончив институт, я сразу устроилась работать по специальности и три года отработала в турфирме на должности гида. На сегодняшний момент это единственная специальность, которой бы я хотела заниматься.

Так как сейчас я получаю второе высшее образование в Греции, то все свое свободное время я посвящаю учёбе. Учу греческий язык, готовлюсь к летнему сезону, читаю книги по истории, культуре, искусству, делаю для себя записи. Добавляю новую информацию в уже действующий экскурсионный текст. Читаю классическую литературу. На сегодняшний момент заканчиваю читать «Бесы» Достоевского. Хожу на прогулки с друзьями к морю, могу посидеть в кафе, выпить кофе со знакомыми и коллегами. Вечером могу сходить в бар выпить вино.

Я довольна тем, что уехала из Тагила. Я очень счастлива здесь. Мне нравится здешний климат, близость моря, дружелюбные, улыбчивые люди.

Тагил навсегда останется моим домом и любимым городом, а Россия навсегда останется моей Родиной. Я всегда буду гордиться тем, что я русская и, с гордостью, не скрывая, всегда отвечаю на вопрос: «Откуда ты?». Я люблю Тагил, потому что это город, где я родилась, я люблю его за его тишину, спокойствие, размеренность и за талантливых людей, которые несли и несут свет, культуру и искусство в массы жителей этого города. Мне не нравится в Тагиле обилие заводов, тяжёлая экологическая ситуация, отсутствие перспектив, развития личности, прежде всего для творчества и культуры, я не люблю грязь на улицах, хамское поведение людей, пьянство, жестокость и непрекращающуюся зиму.