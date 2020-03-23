Свердловчанин осужден на 19 лет за убийство директора пункта приема металла

В мае прошлого года осужденный в утренние часы пришел к пункту приема металлолома. Дождался приезда директора организации и предложил ему приобрести у него металл. Директор взвесил предложенный товар и направился в кабинет для произведения расчета с мужчиной. Злоумышленник направился за ним, воспользовавшись доверительными отношениями, возникшими в ходе неоднократной сдачи металла предпринимателю. Мужчина достал принесенный ранее зараженный обрез ружья и произвел выстрел в голову потерпевшего. Директор организации через короткое время умер на месте.