Свердловчанин проведет четыре месяца в колонии за долг по алиментам в 29 тысяч рублей

Свердловчанин по решению суда должен был выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка. В отношении него было начато исполнительное производство. Однако от исполнения обязанности мужчина уклонялся. В июне прошлого года он был привлечен к административной ответственности за неуплату алиментов и приговорен к 70 часам обязательных работ.