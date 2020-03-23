Свердловчанин проведет четыре месяца в колонии за долг по алиментам в 29 тысяч рублей
Сегодня, 11:09ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Житель Свердловской области приговорен к реальному лишению свободы за неуплату алиментов, сообщает региональная прокуратура.
Свердловчанин по решению суда должен был выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка. В отношении него было начато исполнительное производство. Однако от исполнения обязанности мужчина уклонялся. В июне прошлого года он был привлечен к административной ответственности за неуплату алиментов и приговорен к 70 часам обязательных работ.
Однако отец в течение 2,5 месяцев уклонялся от исполнения судебного решения. Кроме того, он не предпринял попыток трудоустройства и продолжил не выплачивать деньги ребенку. В результате образовался долг в размере 29 тысяч рублей.
Тугулымский районный суд приговорил мужчину к четырем месяцам колонии общего режима.
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