Тагильские кинотеатры решили не отменять сеансы из-за коронавируса
Сегодня, 13:03ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Кинозалы в Нижнем Тагиле продолжают работу, несмотря на рекомендации Минкульта о прекращении сеансов из-за коронавируса, пишет ИА «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил, Коронавирус
Тагильские кинотеатры продолжают работать, как сообщили в кинотеатре «Родина 3D», так как письма Минкульта носят рекомендательный характер. Речи о запрете пока не было, поэтому кинозалы находятся в режиме ожидания и ведут продажу билетов онлайн и через кассы.
В «Мягком кинотеатре» также идет продажа билетов. На сайте сказано, что работа проходит в штатном режиме, проводятся мероприятия, направленные на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.
Пока в Нижнем Тагиле показ фильмов приостановил только муниципальный кинотеатр «Красногвардеец».
Напомним, 22 марта Минкульт опубликовал рекомендацию о прекращении сеансов в целях недопущения распространения коронавируса.
Карта распространения коронавируса в России
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