Тагильские кинотеатры решили не отменять сеансы из-за коронавируса

Тагильские кинотеатры продолжают работать, как сообщили в кинотеатре «Родина 3D», так как письма Минкульта носят рекомендательный характер. Речи о запрете пока не было, поэтому кинозалы находятся в режиме ожидания и ведут продажу билетов онлайн и через кассы.