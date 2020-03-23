В Березовском возбудили уголовное дело из-за ФОКа в 75 миллионов рублей
Сегодня, 10:49ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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По результатам прокурорской проверки в Березовском возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» из-за нарушений при строительстве ФОКа в поселке Монетный, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Установлено, что в прошлом году был исполнен госконтракт на 75 миллионов рублей на строительство ФОК «Энергия». Контракт был заключен между МБУ «Лидер» и ООО »ИнвестПром». В конце года акты выполненных работ были подписаны заказчиком и профильной комиссией. В 2020 году в ходе прокурорской проверки установлено, что конструкция не соответствует проектной документации.
По материалам прокурорской проверки следственными органами возбуждено уголовное дело.
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