В Екатеринбурге в формате «итальянской очереди» помянут снесенную телебашню

Организаторами выступает движение «Уральский хронотоп». Активисты соберутся в очередь на расстоянии пяти метров друг от друга перед микрофоном на площадке между цирком и улицей Куйбышева. Мероприятие планируют транслировать в соцсети, акция начнется в 18:30.

Активисты планировали провести митинг касательно градостроительных вопросов города, но акцию не согласовали из-за коронавируса. Тогда было принято решение об изменении формата мероприятия.