В Екатеринбурге в формате «итальянской очереди» помянут снесенную телебашню
Сегодня, 15:02ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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24 марта, во вторую годовщину сноса телебашни в Екатеринбурге, пройдет пикет в форме «итальянской очереди», пишет интернет-издание Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Организаторами выступает движение «Уральский хронотоп». Активисты соберутся в очередь на расстоянии пяти метров друг от друга перед микрофоном на площадке между цирком и улицей Куйбышева. Мероприятие планируют транслировать в соцсети, акция начнется в 18:30.
Активисты планировали провести митинг касательно градостроительных вопросов города, но акцию не согласовали из-за коронавируса. Тогда было принято решение об изменении формата мероприятия.
Напомним, недостроенная башня в Екатеринбурге снесена в 2018 году. Активисты выступали против снова. На ее месте строится ледовая арена УГМК.
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