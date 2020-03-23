В Ставрополье уволили скрывшего поездку в Испанию инфекциониста
Вчера, 23:06ОбществоФото: Сайт Ставропольского мединститута
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В Ставрополье уволили инфекциониста Ирину Санникову, которая скрыла поездку в Испанию и заразилась коронавирусом, пишет РБК.
Сюжеты: Коронавирус
Об увольнении заявил первый замминистра здравоохранения региона Юрий Литвинов. Также он отметил, что врач поступила непрофессионально.
Санникова скрыла поездку в Испанию и вышла на работу, не пробыв на карантине две недели. У женщины обнаружили коронавирус. СК возбудил уголовное дело. Сама Санникова признала свою вину.
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