В ТЦ Екатеринбурга начали продавать одноразовые маски за 52 рубля за штуку

По словам жительницы Екатеринбурга, маски продаются в отделе маникюрных принадлежностей. При том, что в аптеках города сейчас одноразовые маски почти невозможно найти. Швеи начали шить их на заказ.

В оперативном штабе по коронавирусу прокомментировали, что контроль за ценами на маски находится в ведении УФАС. Ведомство осуществляет выезды в точки продажи масок по заявлению граждан и проводит проверку по фактам завышения цен.

Напомним, в Свердловской области подтверждено девять случаев коронавируса. Всего в России зафиксировано 367 заражений.