В ТЦ Екатеринбурга начали продавать одноразовые маски за 52 рубля за штуку
Сегодня, 11:21ОбществоФото: Е1.ru
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В Екатеринбурге в ТЦ «Алатырь» горожане заметили в продаже одноразовые маски по цене 52 рубля за штуку, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
По словам жительницы Екатеринбурга, маски продаются в отделе маникюрных принадлежностей. При том, что в аптеках города сейчас одноразовые маски почти невозможно найти. Швеи начали шить их на заказ.
В оперативном штабе по коронавирусу прокомментировали, что контроль за ценами на маски находится в ведении УФАС. Ведомство осуществляет выезды в точки продажи масок по заявлению граждан и проводит проверку по фактам завышения цен.
Напомним, в Свердловской области подтверждено девять случаев коронавируса. Всего в России зафиксировано 367 заражений.
Карта распространения коронавируса в России
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