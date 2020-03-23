Заводы Екатеринбурга увеличат производство аппаратов ИВЛ

23 марта премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что из резервного фонда будет выделено 7,5 миллиардов на закупку аппаратов ИВЛ. На выделенные средства Минздрав сможет закупить в 2020 году около 5700 аппаратов.

В есть России три крупных завода, которые занимаются производством аппаратов, — все они располагаются в столице Урала. Основную массу производства возьмет на себя Уральский приборостроительный завод. На нем сделают за месяц 720 аппаратов ИВЛ.