Заводы Екатеринбурга увеличат производство аппаратов ИВЛ
Сегодня, 19:38ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге планируется, что Уральский приборостроительный завод выпустит 720 аппаратов ИВЛ в течение месяца, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
23 марта премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что из резервного фонда будет выделено 7,5 миллиардов на закупку аппаратов ИВЛ. На выделенные средства Минздрав сможет закупить в 2020 году около 5700 аппаратов.
В есть России три крупных завода, которые занимаются производством аппаратов, — все они располагаются в столице Урала. Основную массу производства возьмет на себя Уральский приборостроительный завод. На нем сделают за месяц 720 аппаратов ИВЛ.
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