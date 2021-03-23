170 тысяч отсудила у больницы свердловчанка за неправильно поставленный диагноз

170 тысяч отсудила у больницы свердловчанка за неправильно поставленный диагноз

Сегодня, 12:48ОбществоФото: 1mediainvest.ru
170 тысяч рублей отсудила жительница Талицы за то, что ей в местной больнице поставили неправильный диагноз, сообщает пресс-служба областного суда Свердловской области.

В январе 2019 года она обратилась в Талицкую ЦРБ после того, как упала на левую руку. Принимавший ее врач диагностировал у женщины ушиб и растяжение связок. Хирург подтвердил диагноз, назначил лечение и выписал больничный. Через месяц боли у свердловчанки так и не прошли, однако она была выписана и вернулась на работу, несмотря на жалобы.

Спустя два месяца женщина обратилась в Тюменскую областную больницу, так как рука продолжала болеть. Оказалось, что у нее был перелом. Рентген показал, что неправильно срослась лучевая кость. Назначенное лечение снова не помогло. Затем в Уральском институте травматологии и ортопедии им. В. Д. Чаклина в Екатеринбурге свердловчанке сделали операцию для восстановления связок кистевого сустава.

Все походы к врачам и поездки в Тюмень и Екатеринбург женщина оплачивала самостоятельно. Она потратила на это 148 тысяч рублей. Страховая медицинская компания «Астрамед-МС» провела проверку и установила нарушение прав пациентки на получение качественной и своевременной медицинской помощи.

Пострадавшая направила иск к Талицкой ЦРБ в районный суд. По решению суда с медучреждения было взыскано 148 тысяч рублей возмещения убытков и 25 тысяч рублей компенсации морального вреда. Больница подала апелляцию в Свердловский областной суд, однако там согласились с решением суда первой инстанции и оставили его без изменения.

Напомним, в феврале жительница Артемовского отсудила у школы 180 тысяч за перелом ноги. Она поскользнулась у крыльца учебного учреждения и получила травму.

Материалы по теме:
Свердловская областьсудтравмаискТалица
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы