22 килограмма монет для оплаты долга принес приставу житель Северодвинска

Отмечается, что на момент погашения задолженности на исполнении находилось два исполнительных производства в отношении местного жителя. Часть долга была погашена в результате применения приставами принудительных мер, остаток для погашения составлял 38,7 тысячи рублей. В результате мужчина пришел на прием к приставу, желая оплатить долг.